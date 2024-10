Nei giorni scorsi, anche Stefan de Vrij è stato piuttosto chiaro sulla sua volontà di restare all'Inter anche oltre la scadenza del suo attuale contratto, fissata per giugno 2025. Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, difficilmente il centrale nerazzurro verrà accontentato, visto che la società è decisa a ringiovanire il reparto:

"Un altro che spera di rimanere ancora in nerazzurro è Stefan De Vrij. Il centrale olandese classe 1992 è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 ed è, quindi, agli ultimi mesi di carriera a Milano. A meno di un rinnovo, al momento, non previsto. L’ex Lazio, però, non si è rassegnato del tutto. «Fosse per me - ha dichiarato a SportMediaset - resterei ancora all'Inter. Ma con calma: mi concentro su questa stagione e poi si vedrà. L'obiettivo resta quello di vincere il campionato»".