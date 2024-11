Difesa a due facce in questo inizio di stagione per l'Inter di Simone Inzaghi. In Europa è un muro, in Serie A...

Difesa a due facce in questo inizio di stagione per l'Inter di Simone Inzaghi, che mentre in campionato ha subito 13 gol nelle prime 11 giornate, in Europa si è mostrata invece un vero muro.

"Muro d’Europa. Inter e Atalanta sono le uniche squadre di Champions a non aver subìto nemmeno un gol nelle prime 4 giornate. Un dato che, nel caso dei nerazzurri milanesi, finisce per sorprendere. Già perché la stessa squadra, in campionato, di reti, ne ha incassate ben 13 in 11 giornate. Insomma, un rendimento quasi opposto. Ma che può trovare una spiegazione. Alla fine, in concreto, è una questione di testa, vale a dire di concentrazione, di attenzione e di applicazione. Evidentemente, in Europa, i nerazzurri hanno mai allentato di un centimetro: sempre focalizzati, sempre sul pezzo, sempre lucidi. Altrimenti, non sarebbero usciti indenni, oltre che dalla sfida dell’altra sera con l’Arsenal, anche dalla trasferta in casa del Manchester City. In Italia, invece, ogni tanto, qualcosa è mancato".