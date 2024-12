L'esterno sinistro nerazzurro ha realizzato un gran gol contro la sua ex squadra: aveva già segnato a maglie invertite 6 anni fa

Missione compiuta per l'Inter, che batte 3-1 il Parma e riprende la propria marcia in campionato. Apre le marcature l'ex di giornata, Dimarco, con i nerazzurri che controllano agilmente fino al termine della partita.

Così scrive Il Giornale: "L'Inter domina per merito proprio più che per colpe del Parma. Finisce 3-1 perché la banda Inzaghi gioca una grande partita. Ponderando le premesse e gli spigoli che la squadra di Pecchia portava a San Siro, sono 3 punti che pesano molto. Il Parma quest'anno ha battuto Milan e Lazio, fatto soffrire il Napoli, fermato la Juventus. Con l'Inter non c'è stata storia alcuna".