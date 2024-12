"Il 4 dicembre 2021, dunque tre anni fa, non dieci, Federico Dimarco subentrava a Bastoni a quindici minuti dalla fine di Roma-Inter 0-3. Il mancino milanese era la riserva di Perisic e ogni tanto Inzaghi lo utilizzava come Juric al Verona da “braccetto”. Dimarco in quel dicembre 2021 aveva 24 anni, dunque non era più un ragazzino. Copriva le spalle a Perisic e Bastoni, tutto faceva pensare a un’onesta carriera da “backup” in quella fascia, anche perché nel gennaio 2022 a Milano sarebbe arrivato Gosens. Tre anni dopo la fascia sinistra si è ribaltata. Dimarco non solo da due stagioni e mezzo è il titolare incontrastato della corsia mancina dell’Inter, ma è diventato anche una colonna insostituibile della nazionale azzurra di Spalletti".