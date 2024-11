Inter in testa

Quest’ultima vittoria sparagnina contro il Lipsia in casa facilita enormemente il futuro di Simone Inzaghi in questa epoca: ha tre partite davanti per racimolare i punti della sicurezza e poi concentrarsi, soprattutto, sul sorpasso in campionato. E se servisse per aumentare la fiducia, basterebbe soffermarsi su quella classifica che per una notte mette i nerazzurri davanti a tutta la nobiltà del Continente, comodi sul trono della Champions: l’Inter è infatti capolista perché le sorelle che erano a 10 punti prima di questo turno, Brest e Sporting, sono improvvisamente cadute. Oggi poi toccherà al Monaco che ospita il Benfica e, soprattutto, al Liverpool che aspetta il Real Madrid e, in caso di vittoria, potrebbe riscappare in vetta solitaria”, si legge.