"Prendendo in esame Fiorentina-Inter, sembra che la prima data utile per il recupero della sfida possa essere quella del 5 febbraio, con la gara di ritorno prevista invece per il 9 dello stesso mese. Follie di un calendario che vive sotto assalto e privo di dighe a protezione. Senza contare che altri asterischi sono già previsti, visto che Inter, Atalanta, Juventus e Milan parteciperanno alla Supercoppa a Rihad, competizione che obbligherà i club a saltare la diciannovesima giornata, recuperando le sfide tra martedì 14 e giovedì 15 gennaio".

"L’Inter, per esempio, giocherà il 12 a Venezia e il 15 contro il Bologna, mentre il Napoli di Conte sarà impegnato il 4 gennaio contro la Fiorentina e il 12 contro il Verona. È evidente che un calendario del genere crei degli squilibri che incidono sulle reali forze in campo. Non vince chi è più forte ma chi ha più possibilità di riposare e meno rischio di infortunarsi. Per la Lega tutto questo è importante, ma fino a un certo punto, prima di tutto vengono i soldi che sorreggono l’intero sistema, poi chi se ne frega se bisogna giocare a Tetris nel tentativo di incastrare le partite in calendario in caso di emergenze".