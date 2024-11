Dall'infermeria arrivano buone notizie per Inzaghi da Frattesi e Acerbi . I due giocatori, che hanno saltato la gara con il Lipsia per infortunio, ieri hanno svolto un buon allenamento, anche se in maniera differenziata. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , se non ci saranno contrattempi, già oggi è previsto il loro rientro in gruppo.

"Con ogni probabilità dunque Inzaghi potrà contare su di loro per la trasferta di Firenze, anche solo per portarli in panchina e avere due alternative in più. Capitolo formazione: il vero ballottaggio, in vista di domenica, è sulla fascia destra, dove Dumfries e Darmian si giocano una maglia (favorito l’olandese). In attacco, scontato il ritorno dal primo minuto della ThuLa, sempre titolari in A quando entrambi disponibili".