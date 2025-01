"Chi ha più possibilità di farlo, quella messa meglio, è l’Inter che ha già 13 punti ed è attualmente 6a. Una vittoria a Praga le darebbe la quasi certezza di evitare i playoff. A quel punto, Inzaghi potrebbe imbottire di turnover l’ultimo match (29 gennaio) pensando al derby del 2 febbraio. Lo Sparta, fermo in campionato dal 15 dicembre, ha raccolto solo 4 punti in Champions, giocherà per l’orgoglio. Inciampare a Praga vorrebbe dire poi pretendere punti, a San Siro, da un avversario più tosto: il Monaco (16°) ancora in corsa".