"Gasp ricorda Conte quando tira in ballo il protocollo del Var per lamentarsi degli episodi. Un protocollo che a volte è largo e altre invece è stretto, a seconda del fatto da contestare: «Si sta 7 minuti a vedere giustamente il fuorigioco di De Ketelaere e non si può controllare un calcio d’angolo». Si può anche chiedere che venga rivista più roba al Var, ma poi non ci si deve lamentare della vivisezione delle partite come Gasperini aveva fatto un anno fa: «Il Var è nato per ridurre gli errori gravi degli arbitri, ma ora il Var ha preso il sopravvento. Se il Var va alla ricerca di un rigore è chi cerca trova. A me sembra diventato questo», disse dopo la vittoria contro il Milan in Coppa Italia".