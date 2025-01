Secondo derby perso dall'Inter in stagione, ma questo fa ancora più male perché in palio c'era la Supercoppa. Brutta prestazione dei nerazzurri, tra i peggiori Asllani, entrato al posto dell'infortunato Calhanoglu .

"Prima di questa finale l’Inter sembrava tornata quella della seconda stella, solidissima nella gestione, e invece si è rivista la morbidezza di inizio stagione, che era coincisa proprio con la sconfitta in casa col Milan: i nerazzurri venivano da sei derby vinti e adesso in stagione sono caduti due volta di fila, qualcosa è evidentemente cambiato. Di certo, se mai pensavano di poter stare tranquilli anche senza Calha (ieri ha ceduto pure il suo adduttore dopo quello di Thuram), da ieri è meglio riconsiderare questa idea: per Asllani, bocciato ancora, si avvicina il game over", analizza La Gazzetta dello Sport.