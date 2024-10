Il piano partita dell'allenatore nerazzurro per la sfida con i bianconeri di Thiago Motta in programma oggi al Meazza

Inter-Juventus di oggi pomeriggio si avvicina. Simone Inzaghi in mattinata scioglierà l'ultimo dubbio di formazione, ma ha già diverse certezze sulle quali basare il piano partita. Perché l'allenatore nerazzurro ha bene in testa come far male ai bianconeri di Thiago Motta. Lo riporta anche la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Le catene laterali, nei piani dell’allenatore, potranno diventare la chiave per spaccare la partita. Quella di sinistra girerà come sempre attorno al triangolo collaudatissimo tra Bastoni, Mkhitaryan e Dimarco, con l’esterno azzurro mai così devastante e decisivo come in questa fase della stagione: cross dal fondo, tagli verso l’area, conclusioni, il ventaglio di soluzioni offensive è tanto vario quanto difficile da leggere in anticipo. Dalla parte opposta occhio ai movimenti di Pavard, che in questa seconda annata da interista ha alzato di parecchio il suo raggio di azione, a volte alternandosi all’esterno destro nelle proiezioni offensive".