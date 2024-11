Lautaro Martinez dovrebbe essere ancora in campo dal primo minuto. Inter-Venezia poteva sembrare l'opportunità giusta per un po' di riposo, ma il Toro vuole esserci e vuole incidere. Simone Inzaghi dovrebbe contare anche su di lui perché non vuole sottovalutare l'impegno e perché sa che serve una vittoria stasera per dare maggior senso anche a Inter-Napoli di domenica prossima. Il Toro proverà a sfruttare la chance per trovare la continuità di rendimento che insegue. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: