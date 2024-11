Simone Inzaghi continua a ripeterlo fino allo sfinimento: all'Inter l'obiettivo è quello di giocare più partite possibili e andare avanti in tutte le competizioni. Ecco perché la squadra nerazzurra sta puntando forte anche ad andare avanti in Champions League: " L’Inter e il suo allenatore stanno perseguendo l’obiettivo doppio - scrive La Gazzetta dello Sport -: scudetto più corsa lunga in Champions, che passa necessariamente dalla conquista delle prime otto posizioni nella classifica europea.

Ieri in Spagna il quotidiano Marca titolava così: «L’Inter lancia un messaggio a tutta l’Europa». I nerazzurri sono temuti, regolarmente inseriti tra le squadre che possono arrivare in fondo. Ieri in casa Inter la soddisfazione per la vittoria con l’Arsenal era tangibile, a tutti i livelli. Perché la squadra ha dimostrato di saper lavorare sui propri limiti, di riuscire a vincere le partite in tutti i modi. Se un confine veniva evidenziato, a Calhanoglu e soci, era quello di non riuscire a cambiare faccia: non è più così, evidentemente. Una vittoria domenica sera completerebbe tre mesi ai limiti della perfezione, sul piano dei risultati. Inzaghi l’aveva immaginata proprio così. Manca l’ultimo passo".