Il Giornale parla della nuova formula della Champions e fa un primo bilancio sulle prime quattro giornate giocate: "A metà dell'opera, dopo 4 giornate su 8, si può cominciare ad azzardare un bilancio della maxi Champions... Quattro italiane su 5 hanno la passibilità di andare avanti, com’era prevedibile. Quest’anno conta di più, perché i punti per stabilire chi l’anno dopo ha una sedia in più non sono più tutti uguali, la Champions vale più di Europa e Conference League, dove abbiamo largheggiato. Deve stare particolarmente attenta la Juventus, che ha il calendario sulla carta più difficile", scrive il quotidiano in un articolo firmato da Gianni Visnadi.

Italia vs Europa

Il giornalista si sofferma su come cambia il modo di giocare tra Italia e Europa: "È una coppa che puoi posporre al campionato, anche se giochi contro l’Arsenal. Una Coppa apparentemente democratica, dove tutte le grandi d’Europa, a parte Liverpool e Inter hanno già perso una partita (Real, Bayern e Psg addirittura 2, come il Milan). Ma alla fine le troveremo là dove devono essere. Semmai non ci fossero, sarà stata solo colpa loro. Ed è una Champions sorprendente, con due francesi fra le prime 4. C’è una sola squadra a punteggio pieno e addirittura 5 a tasche vuote. È una coppa stravolgente, dove Inter e Atalanta sono le uniche a non avere ancora subito un gol (brave). In campionato segnano molto (25 Inzaghi, 29 Gasp) e subiscono tanto (13 e 14). In Champions sono aride (6 gol l’Inter, appena 5 l’Atalanta) ma finora impermeabili. In Europa è proprio un altro calcio", si legge.