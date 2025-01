"Diceva il tennista Andy Roddick: «Per chiamare rivalità quella fra me e Roger Federer, ogni tanto dovrei batterlo». Fra Gasperini e Inzaghi ormai vale lo stesso criterio. L’allenatore dell’Inter ha vinto contro quello dell’Atalanta negli ultimi sette incroci. E grazie a una doppietta da PlayStation di Dumfries è in finale di Supercoppa, torneo in cui da allenatore, contando anche gli anni laziali, ha vinto tutte le partite che ha giocato. Sette, che hanno portato cinque trofei. Se batterà anche la vincitrice fra Juventus e Milan sarà, insieme a Lippi, l’unico tecnico ad avere alzato la coppa per quattro volte con la stessa squadra"