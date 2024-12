La sconfitta del Napoli contro la Lazio, permette all'Atalanta di rimanere in testa alla classifica. All'indomani del quindicesimo turno di Serie A, Libero analizza squadre e tecnici ai vertici della classifica. "Nell’analisi di una Juventus in difficoltà, di un Milan ormai disperso per la lotta al titolo e di una Roma nei bassifondi della classifica bisogna considerare anche l’andazzo generale del campionato, profondamente diverso dai precedenti. Non c’è più una sola squadra che prende il largo e le altre che salvano la faccia applaudendo quella ingiocabile, ma c’è un gruppo che sembra poter andare a braccetto fino alla fine. E, in questo gruppo, ci sono diverse eccellenze non solo italiane ma europee".

"Per il gioco espresso, Inter e Atalanta sono sul podio delle migliori del continente. Poi c’è un Napoli nella condizione ideale per vincere lo scudetto, avendo Conte e cancellando anche la Coppa Italia. E ci sono Fiorentina e Lazio che fino allo scorso anno avevano ruoli marginali mentre ora macinano record. Si è alzata la richiesta per l’eccellenza perché sempre più squadre sono di livello assoluto. Questo campionato è il risultato finale di anni in cui la serie A è stata un laboratorio calcistico in cui è passata una convinzione: non si vince più con i soldi ma con il gioco. E, se non si vince, si mettono le basi per essere competitivi ogni anno".