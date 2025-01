Non può che essere Denzel Dumfries il migliore in campo di Inter-Atalanta per Tuttosport. Il quotidiano assegna 8 all'olandese, autore della doppietta che ha consentito ai nerazzurri di staccare il pass della finale. "Il protagonista che non ti aspetti. Duella con Ruggeri, ma nella ripresa "ammazza" l'Atalanta, prima con una rovesciata ravvicinata, quindi con una staffilata sotto la traversa". 7 per Sommer: "Al 16’ ringrazia Scalvini che gli appoggia la palla nelle mani; poi al 90' miracoleggia su Djimsiti e Lookman".