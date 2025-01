CdS: “Castro scatenato a San Siro con l’Inter: è l’erede naturale di Lautaro”

Colpo

A soli vent'anni, Santi sembra avere l'abbonamento coi grandi teatri del calcio italiano: dopo l'Olimpico di Roma, ecco il Meazza di Milano. Gli piace quell'aria di grandezza, lo esalta. Normale per uno nato in Argentina. E insomma, la partita della Locomotora è iniziata subito alla grandissima, con quella rete d'astuzia proprio sotto il settore ospiti, che ha rivissuto per un attimo la gioia che Zirkzee aveva regalato un anno prima. Corsi e ricorsi che sotto le Due Torri, fanno sempre piacere: Castro ha fatto un gol da vero attaccante, sfruttando il momento giusto per la deviazione vincente; certo, il capolavoro di Monza resta di un altro livello. Ma l'importante, per uno come lui, è sempre e comunque andare a segno: in tutti i modi. Il quinto gol in campionato (sesto stagionale contando anche quello in Coppa Italia) è per ora uno dei più importanti di quest'anno, per il luogo in cui è arrivato, e il momento: è cioè la prima trasferta di un 2025, che dev'essere per forza di cose il suo anno. L'anno della Locomotora.