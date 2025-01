Le ultime novità in casa nerazzurra in vista della gara di campionato contro gli emiliani a San Siro domani sera

L’assenza di Calhanoglu, pedina chiave del centrocampo nerazzurro, obbliga Simone Inzaghi a ridisegnare la linea mediana. Contro il Bologna, sarà nuovamente Asllani a prendere il comando delle operazioni, come riferisce il Corriere dello Sport.

L'albanese ha offerto una prestazione convincente nella vittoria contro il Venezia, riscattandosi dopo un’esibizione meno brillante in Supercoppa. Il tecnico ha speso parole di elogio per il giovane centrocampista, ma è chiaro che anche lui necessiterà di turni di riposo. In quelle occasioni sarà Zielinski a prendere le redini del gioco.