Inter, Calhanoglu salta Champions e Milan: il piano di Inzaghi. Mkhitaryan…

Il centrocampista turco si è fermato alla vigilia della sfida contro il Bologna, in cui mancherà anche l'armeno

Hakan Calhanoglu starà fuori dal campo fino a febbraio. Nel tentativo di recuperare in extremis per la sfida contro il Bologna, il centrocampista turco ha subito un infortunio al polpaccio destro. Gli esami strumentali hanno confermato un problema al soleo, un muscolo già provato durante il derby di Supercoppa a causa di un guaio all’adduttore.

Ora, la priorità dello staff medico sarà riportarlo al top per il big match contro la Juventus, in programma il 16 febbraio. L’obiettivo del derby contro il Milan, fissato per il 2 febbraio, appare invece altamente improbabile, visto il margine risicato e la natura delicata dell’infortunio.