"Anche in questo caso, la collaborazione tra compagni è la condizione essenziale perché la mossa riesca fino in fondo: i movimenti di Bastoni e Micki creano superiorità numerica a sinistra, quelli di Thuram spalancano autostrade per le incursioni di Barella. E magari, per il sorpasso sul Napoli, anche se Inzaghi la vede diversamente: «Parlare di classifica è presto, mancano tante gare ma sappiamo che questo match è importante per il nostro cammino ed è la nostra ultima gara prima della sosta». Una mezza verità o una bugia obbligata, fate voi: in fondo è tattica anche questa, no?".