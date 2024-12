"L’Inter chiude l’anno come voleva e le serviva, vincendo (anche) grazie a un gol di Lautaro Martinez, che spezza l’incantesimo dopo 8 partite e quasi 2 mesi di digiuno. Cagliari battuto 0-3, quinta vittoria consecutiva in trasferta, sempre senza subire gol e nel frattempo segnandone 18. Stavolta, quello che decide lo segna Bastoni, in avvio di secondo tempo, il momento in cui spesso l’Inter prende alla gola gli avversari. Qui non è stato nemmeno necessario aggredirli, perché il gol è arrivato come per naturale conseguenza di quanto costruito fin dal minuto 3 (grande parata di Scuffet su Thuram)".