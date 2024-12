Dopo la trasferta di Firenze, partita sospesa per il malore capitato a Bove, l'Inter scenderà in campo venerdì sera a San Siro con il Parma.

"Il recupero di Carlos Augusto lascia comunque Inzaghi maggiori certezze in fase difensiva: il brasiliano può essere impiegato anche da centrale di sinistra, liberando all’occorrenza Bastoni per quello di centrale, se De Vrij dovesse accusare stanchezza. Quanto accaduto a Firenze, con una gara di fatto non giocata, spingerà Inzaghi a non variare troppo la formazione del Franchi: probabile che in campo scendano gli stessi undici che avevano iniziato la partita di domenica scorsa. Il dubbio è legato alla fascia destra: Dumfries è favorito su Darmian", scrive La Gazzetta dello Sport.