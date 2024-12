Contro il Como dentro la formazione migliore. Inzaghi non fa conti in vista delle prossime sfide e schiera la formazione titolare. L'obiettivo è riportarsi dietro all'Atalanta in attesa di recuperare la gara con la Fiorentina.

"In attacco ci sarà Lautaro. Il capitano giocherà in coppia con Thuram. Zero esperimenti, zero pensieri sulla Supercoppa, come logico che sia. Le uniche rotazioni di Inzaghi sono obbligate e riguardano la difesa. Fuori causa sia De Vrij (al massimo in panchina) e Darmian, che si aggiungono a Pavard e Acerbi, davanti a Sommer ci sono solo quattro uomini pienamente disponibili: Bastoni farà il centrale, Palacios in panchina. In mezzo al campo, però, ecco il recupero lampo di Barella: stamattina la decisione definitiva, ma il numero 23 dovrebbe partire dall’inizio. Perché fidarsi è bene, ma non fidarsi (del Como) è meglio. E allora avanti con le prime linee. Questa è la logica di Inzaghi", scrive La Gazzetta dello Sport.