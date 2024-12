Non dovrebbero esserci sorprese o novità nella formazione dell'Inter che affronterà giovedì l'Atalanta. Scelte obbligate in difesa, Inzaghi sembra orientato a schierare la stessa formazione delle ultime uscite.

"Contro l’Atalanta è pronta, dunque, la formazione base, la migliore possibile già vista a Cagliari, considerate pure le assenze in difesa di Acerbi e Pavard: De Vrij è uno dei più in forma di tutta la compagnia e resterà lì, in mezzo davanti a Sommer, mentre ormai Bisseck pare aver messo una definitiva freccia di sorpasso sul francese. Il ritorno di Darmian insidia Dumfries, anche se l’olandese resta comunque in vantaggio per partire sulla destra", scrive La Gazzetta dello Sport.