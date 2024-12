Si apre stasera un altro fronte stagionale per l'Inter. E i nerazzurri non hanno alcuna voglia di snobbarlo, contrariamente a quanto ipotizzato da una frangia del tifo per concentrarsi su altri obiettivi. La Coppa Italia rimane un qualcosa da aggredire, come spiega il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Scudetto e andare fino in fondo in Champions. In casa nerazzurra, nessuno si nasconde davanti al doppio fronte. Anzi, ogni occasione viene sfruttata per ribadire che, tra Italia ed Europa, non ci saranno preferenze. Solo che non finisce qui. Nel senso che ora l’orizzonte si allarga. Stasera, infatti, per l’Inter comincia anche la Coppa Italia. Mentre fra due settimane scatterà la Supercoppa. Beh, non verranno trascurate nemmeno quelle. Tra Appiano Gentile e viale Liberazione, infatti, l’idea è di portare a casa tutto il possibile, senza risparmiarsi".