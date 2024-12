Inter, nodo difesa: dilemma De Vrij, Darmian da valutare. Acerbi e Pavard…

Come riferisce il Corriere dello Sport, per quanto riguarda Darmian, ancora alle prese con la botta al ginocchio rimediata con l’Udinese e ieri di nuovo a parte, la scelta sulla sua convocazione sarà presa solo dopo la rifinitura odierna: partirà soltanto se riuscirà a garantire uno spezzone di gara, altrimenti resterà a Milano per completare il recupero e presentarsi al meglio a Riyad.

Riguardo invece alla disponibilità di Acerbi e Pavard per la Supercoppa, non ci sono certezze. Probabile, comunque, che lunedì 30 si imbarchino insieme ai compagni per l’Arabia Saudita, e solo in seguito si capirà se e come potranno essere impiegati. L’ex biancoceleste, in ogni caso, pare un po’ più avanti rispetto al francese.