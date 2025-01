I cinque gol in sette partite di Lautaro Martinez sono un bottino molto importante, ma comunque relativamente sorprendente, considerando il potenziale del capitano dell'Inter. Ciò che senza dubbio sorprende di più è che anche un suo compagno di squadra ha collezionato lo stesso ottimo rendimento. Lo sottolinea TuttoSport di oggi:

"Alzi la mano chi avrebbe mai scommesso di vedere Denzel Dumfries segnare pure lui il 5° gol in 7 partite giocate da inizio anno. Tra l’altro l’olandese - come il milanista Fofana - era diffidato però, a differenza del collega lui giocherà il derby perché, una volta messa in ghiaccio la pratica Lecce, Inzaghi l’ha tolto dal campo".