Libero – Inter tra le grandi d’Europa: la scalata verticale dei nerazzurri

L'Inter e le difficoltà del passato, superate. Su Libero si parla di come la società nerazzurra nel corso degli anni ha rivoluzionato il suo modo di essere, a livello tecnico e mentale con una 'rapidissima scalata verticale'. Adesso la squadra di Inzaghi è seconda in campionato, ad un punto dal primo posto ed è prima nella classifica della nuova Champions. "Un risultato che non possiamo definire certo frutto del caso se di mezzo c'è una finale di CL raggiunta e giocata alla pari contro il City di Guardiola ", si legge.

"Il tutto, in un contesto di autofinanziamento e investimenti mirati, con almeno la cessione di un big all’anno, fatta eccezione per la scorsa estate. Se non è un miracolo sportivo, poco ci manca. E se parliamo di investimenti mirati è impossibile non menzionare Piotr Zielinski, centrocampista ex Napoli arrivato a parametro zero, un altro di quei colpi che garantiscono stabilità al progetto tecnico dell’Inter, per qualità ed esperienza. Ma ad impressionare dell'Inter è che a Zielinski si possono aggiungere Bisseck, de Vrij e Dumfries (ieri il rinnovo al 2028 dell’olandese), seconde linee che però in Champions stanno offrendo risposte incredibili. L’unico che sta mancando è Taremi, l’iraniano è troppo assente dalla zona gol per essere considerato nelle gerarchie il 3° attaccante del gruppo, ma se si sblocca...", continua il quotidiano.