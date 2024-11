Dopo la vittoria in Champions con il Lipsia, l'Inter torna in campo domenica con la Fiorentina. Scontro delicato al Franchi, i nerazzurri affronteranno una delle rivelazioni del campionato e dovranno fare a meno di Pavard.

"Spazio confermato per Bisseck, arrembante martedì sera, in un reparto dove restano i dubbi legati ad Acerbi e Frattesi, che proveranno a tornare almeno tra i convocati. Rispetto al match con la Fiorentina plausibile un ritorno in campo dal primo minuto di Darmian, Mkhitaryan e di Thuram con Lautaro Martinez in attacco. Il capitano, lontano da San Siro, ha dimostrato da tempo di sentire molto di più il feeling con il gol", scrive il Quotidiano Sportivo.