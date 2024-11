L'Inter dovrà fare a meno, oltre che di Pavard, anche di acerbi e Carlos Augusto. Inzaghi ha i giocatori contati in difesa per la trasferta di domani in casa della Fiorentina. Scelte quasi obbligate per il tecnico dei nerazzurri.

"Non ci sono buone notizie per la difesa di Simone Inzaghi, contata per la trasferta di domani a Firenze. È complicato il recupero per tempo di Francesco Acerbi e anche Carlos Augusto non dovrebbe partire per la Toscana. Il centralone ex Lazio, così come Davide Frattesi, si è allenato solo in parte con il gruppo, mentre il brasiliano era affaticato alla coscia destra. Contro Palladino la linea difensiva sarà composta da De Vrij con Bisseck e Bastoni ai suoi lati", scrive La Gazzetta dello Sport.