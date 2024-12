L'Inter vuole chiudere alla grande l'anno. Due partite da vincere, prima di partire per la Supercoppa Italiana. Domani sera il Como, sabato sera il Cagliari. Inzaghi sa che non si possono lasciare punti per strada.

"A due partite dalla fine di questo 2024, Inzaghi e i nerazzurri viaggiano a 2,37 punti a partita, mai così bene Lautaro e compagni da quando li guida Simone, mai così bene lo stesso Simone. Anche in termini assoluti, poi, il top si avvicina: battendo il Como domani e il Cagliari il 28 dicembre, Inzaghi arriverebbe a 89 punti, due in più dell’anno passato e miglior score in assoluto da quando allena. Arriverebbe, soprattutto, a 40 punti in classifica, il che vorrebbe dire non perdere contatto con il primo posto e, magari, presentarsi al brindisi di fine anno guadagnando posizioni. È la formula da bis scudetto che il tecnico dell’Inter ha messo a punto per arrivare davanti a Napoli e Atalanta al momento giusto", scrive La Gazzetta dello Sport.