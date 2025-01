"Il giudizio sull’Inter continua a oscillare. Non c’è più la sensazione di dominio dell’anno dello scudetto, quando quasi ogni situazione veniva risolta. Aver tenuto in piedi il Venezia fino alla fine è un altro segnale. Però non si può negare che la marcia scudetto prosegua. Le cifre danno ragione a Inzaghi: sesto successo consecutivo, 20 gol a 1 lo score, sesto successo fuori casa, 35 punti su 39 nelle ultime 13 giornate. E 13 gol su 46 segnati dai difensori. Insomma, tante soluzioni offensive, tante alternative tattiche, vedi anche il finale di Dimarco da mezzala. Non sembra proprio il ruolino di marcia di un ciclo alla fine, forse una crisi di mezza età. Aspettando di capire qual è l’Inter, in questo turno tutte quelle che la inseguono hanno perso due punti, Milan compreso. Non era scontato", sottolinea La Gazzetta dello Sport.