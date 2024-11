"Carlos Augusto è pienamente recuperato, l’allenamento di ieri è stata un’ulteriore conferma in tal senso. Il brasiliano è pronto per giocare anche dal primo minuto. E il suo momento scatterà con ogni probabilità martedì in Champions contro il Lipsia. A Verona Inzaghi sembra orientato a dare continuità a Dimarco, anche se reduce dalle fatiche con la Nazionale. Ma, dopo aver dovuto fare i conti con scelte limitate nell’ultimo blocco di partite, adesso il tecnico può calibrare le forze anche sugli esterni. Peraltro, un reparto che ha ritrovato a pieno regime anche Buchanan: pure il canadese scalpita, lui e Martinez sono gli unici due giocatori della rosa a non aver ancora esordito", riporta La Gazzetta dello Sport.