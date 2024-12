La situazione di classifica attuale impone all'Inter un approccio diverso rispetto all'anno scorso. Lo ha detto anche Marotta, perché i nerazzurri quest'anno sono cacciatori e non lepre, utilizzando un'espressione a lui cara. Sarà quindi anche compito di Inzaghi trasmettere allo spogliatoio gli strumenti per gestire il momento anche dal punto di vista mentale. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"L’Inter è abituata, a gestire la pressione. È abituato Simone Inzaghi, chiamato a farlo fin dal primo giorno in cui si è seduto sulla panchina nerazzurra. Solo che adesso deve maneggiare una situazione inedita, almeno nell’ultimo anno e mezzo. L’Inter rincorre. Non controlla lo specchietto, ma ha bisogno di andare giù con il piede sull’acceleratore, per non far scappare l’Atalanta e il Napoli che ieri si sono prese un po’ di vantaggio".