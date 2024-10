Nel giorno di Inter-Juve, dalle colonne del Corriere della Sera Alessandro Bocci analizza quello che sarà l'attesissimo derby d'Italia. "L’anno scorso Inter-Juve dentro San Siro aveva cancellato le residue speranze di Allegri e preparato Inzaghi a una lunga primavera di festeggiamenti. Stavolta il derby d’Italia non vale quanto quello di febbraio perché, qualunque sia il risultato, tutto resterà aperto. Ma è lo stesso un momento chiave, destinato a cambiare gli equilibri di un campionato ancora instabile. L’Inter ha inaugurato la stagione da favorita però la partita più importante, il vero derby, l’ha persa e più in generale non è continua nella voracità come lo è stata nella caccia alla seconda stella".

"Se dovesse vincere, e sarebbe la sesta di fila compresa la Champions, Simone potrebbe dare la sterzata decisiva e allontanare la Juve dal traguardo. All’inizio, in virtù della massiccia campagna acquisti e grazie alla presenza del rivoluzionario Motta, si pensava che la Signora sarebbe stata la vera rivale dei nerazzurri, come l’anno scorso, ma sino alla fine e non per pochi mesi. Invece adesso stanno tutte a inseguire il Napoli, che ha vinto 7 delle prime 9 partite, le ultime 4 consecutive. L’infortunio di Bremer ha consigliato ulteriore prudenza e abbassato il baricentro di una squadra che non ha mai perso in campionato e ha subito un solo gol ma che, quando è chiamata a attaccare, smarrisce il filo del discorso".