“Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto sono i tre infortuni che pesano maggiormente nell’economia interista. Il difensore e il regista si sono fatti male domenica scorsa all’Olimpico: due elongazioni, quindi nessuna lesione, al bicipite femorale della coscia sinistra per l’azzurro e agli adduttori per il turco. L’esterno si è invece fermato mercoledì a Berna, in Champions, a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra; dunque, almeno per un po’, non potrà dare il cambio a Dimarco, costringendolo agli straordinari sulla fascia”.