Alessandro Cosattini Redattore 27 novembre 2024 (modifica il 27 novembre 2024 | 08:46)

È Stefan De Vrij il migliore in campo in Inter-Lipsia secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7,5 in pagella per il difensore olandese: "Giù il cappello, guida il reparto migliore della Champions e lo fa azzeccando praticamente tutto, cancellando dal campo prima Andre Silva poi Sesko", si legge.