"A San Siro arriva il Napoli, arriva Conte, arriva Lukaku: hanno un punto in più, non hanno la stanchezza delle notti europee, ma nemmeno la stessa adrenalina in circolo. Se c’è un momento per l’Inter per dare un segnale forte, è questo, per un sorpasso che vale tantissimo: anche se non è facile, anche se dopo lo 0-0 esaltante in casa del City l’Inter ha perso (male) il derby, anche se dopo le vibrazioni negative sul sintetico di Berna si è fatta rimontare due gol dalla Juve nel finale, Inzaghi chiede ai suoi di andare oltre la fatica, pure quella mentale. E regalarsi una notte senza rimpianti".