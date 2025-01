Il secondo motivo è una rosa che sta per tornare al massimo delle sue potenzialità: se non sorgeranno nuovi intoppi, già nel derby del 2 febbraio Inzaghi avrà tutti a disposizione, così da gestire al meglio le sei partite (recupero di Firenze compreso) in agenda nel mese di febbraio.

"Il terzo motivo è nella crescita di due giocatori che nello scorso campionato non avevano preso molte copertine. Inzaghi, all’Inter della seconda stella, ha aggiunto l’energia di Bisseck e Dumfries. Il primo è un titolare a tutti gli effetti, che darà vita a un ballottaggio aperto tutte le domeniche con Pavard. E che, peraltro, potrebbe tornare utile anche in zona centrale, in caso di ulteriori problemi di Acerbi. Dumfries, poi: il rinnovo di contratto ha cambiato la sua testa, lo ha liberato e tranquillizzato. Non passa partita in cui non crei almeno un’occasione da gol. È un fattore della nuova Inter, quella che adesso non pende più solo a sinistra, diventando così meno leggibile (ammesso che lo sia mai stata) per gli avversari. Ecco perché Inzaghi può guardare con fiducia avanti. L’Inter sarà anche andata più piano rispetto alla scorsa stagione, ma la macchina ha una destinazione molto chiara a tutti", aggiunge il quotidiano.