Trasferta problematica per l'Inter a Leverkusen. A causa di un problema tecnico all'aereo, la comitiva nerazzurra ha dovuto fare ritorno in albero e fermarsi una notte in più in Germania.

"Non bastava quell’ultimo amarissimo minuto e il gol beffa di Mukiele a Leverkusen, per l’Inter è stato indigesto pure il ritorno dalla Germania. L’incubo in campo si è trascinato pure fuori perché la squadra è arrivata intorno a mezzanotte all’aeroporto di Colonia, è salita sul charter che l’aspettava in pista e lì si è fermata. Per ore, interminabili, tra il nervosismo e la stanchezza generale. C’era un problema tecnico alla strumentazione dell’aereo, si è tentato di risolverlo finché il pilota si è rassegnato e la comitiva è dovuta scendere", si legge su La Gazzetta dello Sport.