Una costante ricerca proiettata nel futuro, con modello ben chiaro in testa (indicato dalla proprietà) da seguire: Federico Dimarco. L'Inter vuole produrre altri talenti come il suo esterno, partito dal vivaio e poi, dopo prestiti ed esperienza, è arrivato al top internazionale con la maglia nerazzurra addosso. Scrive il Corriere dello Sport:

"Un vero e proprio tesoro che l’Inter si è ritrovata in casa, portandolo a crescere in maniera inesorabile anche grazie al legame speciale del giocatore con la sua città e al fatto di essere un tifoso sfegatato dei colori nerazzurri. Alla fine del 2023 il suo contratto è stato allungato fino al 2027 a 4 milioni all’anno, ma nel frattempo sono cresciuti sia il valore sia il rendimento e ormai Dimarco rappresenta il top in Europa per la sua capacità di interpretare il ruolo con un’efficacia disarmante".