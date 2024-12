"Così giocano Frattesi e Zielinski accanto a Calhanoglu, mentre in attacco sesta su 6 per Taremi (1 gol, su rigore), da capire se accanto a Thuram (favorito) o Lautaro (che smania). Inzaghi s'interroga su quale sia la terapia migliore per guarire il capitano dal mal di gol che l'ha colpito: giocare sempre o allenarsi di più?".

"Il turnover di stasera potrebbe toccare anche Dimarco, ma più che una necessità è dettato dall'obiettivo di non lasciare indietro nessuno. L'Inter giocherà in campionato solo lunedì sera, in casa della Lazio: 6 giorni sono più che sufficienti per recuperare, anche a metà dicembre. Gli straordinari veri arriveranno dall'Arabia Saudita in poi: entrare nel G8 vale doppio perché toglie 2 partite a un febbraio già sovraccarico di suo ( Milan, Fiorentina 2 volte col recupero, e la Juventus)".