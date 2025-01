Inter, pagelle CdS: 4,5 per Frattesi, fa peggio di Asllani! Colpevole Sommer

Per il Corriere dello Sport, è Davide Frattesi il peggiore dell’Inter in finale di Supercoppa Italiana: voto 4,5 per il centrocampista

Alessandro Cosattini Redattore 7 gennaio - 11:00

Per il Corriere dello Sport, è Davide Frattesi il peggiore dell’Inter in finale di Supercoppa Italiana. Voto 4,5 per lui, peggio del compagno di reparto Asllani. “Perde tempo in area e si fa rimontare da Thiaw. E non segue Abraham”, la pagella di Frattesi.

Da 5 pieno Asllani: “Perde il pallone (con fallo) da cui nasce la punizione del 2-1. E non legge il taglio di Leao, che poi offre l’assist ad Abraham”. Stesso voto anche per Dumfries e per Sommer. “La partita gira sulla punizione di Theo Hernandez e lui è in ritardo. Non basta la respinta su Morata”, si legge. Giudicato dunque colpevole sul primo gol rossonero.