Tomas Palacios ha visto il campo finora per 10 minuti. In Inter-Udinese di stasera, almeno stando alle ultime di formazione, non dovrebbe essere titolare, ma comunque pronto a subentrare a gara in corso. Avrà i suoi minuti, provando a mettersi in mostra e a convincere Inzaghi a dargliene di più da qui in avanti.

Perché il suo spazio dovrà guadagnarselo all'Inter. Questo quantomeno è il pensiero del club nerazzurro, come conferma anche TuttoSport in edicola stamattina: "L’argentino piace a Inzaghi e alla società. L'Inter non è intenzionata a cederlo in prestito a gennaio, ma è giudicato ancora acerbo per una gara fisicamente probante come quella contro l'Udinese in Coppa Italia".