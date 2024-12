In Champions, infatti, la situazione di classifica offre margini di errore: per assicurarsi il passaggio agli ottavi basterebbe fare bottino pieno contro Monaco e Sparta Praga. In campionato, invece, con il recupero della gara di Firenze fissato più avanti, è cruciale rimanere a ridosso delle prime posizioni. Per questo motivo, salvo cambiamenti decisi nell’allenamento di rifinitura, Inzaghi dovrebbe schierare una formazione già definita: difesa composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni, centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries sugli esterni e la coppia Thuram-Lautaro in attacco.

Per quanto riguarda gli infortunati, Carlos Augusto sembra pronto a rientrare a pieno regime dopo aver svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra. Situazione diversa per Acerbi, che continua a lavorare parzialmente in palestra: l’obiettivo resta averlo a disposizione per la sfida con il Leverkusen, ma anche in caso di recupero dell’ultimo minuto, il difensore probabilmente partirebbe dalla panchina. È tornato in gruppo anche Arnautovic, assente martedì per motivi personali. L’unico indisponibile di lungo corso resta Pavard, per il quale si punta a un recupero in vista della Supercoppa.