Il focus dal quotidiano in edicola stamattina sulle sfide al Meazza tra le due squadre con un evento curioso in quella stagione

I precedenti e l'ottimo presente del Parma non possono lasciare tranquillo Simone Inzaghi. L'Inter scende in campo questo pomeriggio al Meazza contro gli emiliani, ben consapevole dell'insidia che si profila. Bisognerà fare attenzione perché il Parma sa come far risultato a San Siro. Lo dimostrano i precedenti che ricorda anche Il Giornale in edicola oggi:

"Il Parma è avversario scivoloso. Non tanto perché l’Inter non la batte in casa dal 2013 (nel frattempo: 5 partite, con 4 pareggi e addirittura una sconfitta nel 2018, firmata da Dimarco, allora ventenne in prestito) quanto per il suo solido presente. Ha appena battuto la Lazio, dopo avere pareggiato con la Juventus, fatto soffrire il Napoli giocando senza portiere (espulsione a cambi esauriti) e sconfitto il Milan in piena estate".