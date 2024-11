Secondo il Corriere dello Sport, l’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, dove il 2 gennaio l’Inter affronterà l’Atalanta in semifinale, con una potenziale finale il 6 gennaio.

Nonostante l’importanza di Pavard nel sistema di gioco di Simone Inzaghi, l’allenatore nerazzurro può contare su valide alternative. Il francese è cruciale per il suo equilibrio tattico: grazie al suo passato da terzino, sa muoversi con intelligenza tra la linea difensiva e il centrocampo, contribuendo sia in fase difensiva che offensiva. Ma la squadra nerazzurra dispone di giocatori in grado di sostituirlo efficacemente.

Tra i candidati principali a prendere il posto di Pavard c’è Yann Aurel Bisseck. Il giovane difensore tedesco si è affermato come una riserva di assoluta affidabilità per Inzaghi. Le sue prestazioni in Champions League lo dimostrano: titolare in tre delle cinque partite giocate finora, ha tenuto testa a giocatori del calibro di Saka contro l’Arsenal e al temibile attacco del Manchester City.

In pochi mesi, Bisseck ha già superato la metà del minutaggio della scorsa stagione, accumulando 788 minuti rispetto ai 1162 dell’intero campionato precedente. Questo aumento è un segno della sua crescita e delle sue prestazioni sempre più convincenti.

Se necessario, Inzaghi potrà contare anche su Matteo Darmian, un vero jolly della squadra. In questa stagione, Darmian ha giocato prevalentemente come esterno destro di centrocampo, alternandosi con Dumfries.

Ma il numero 36 è già stato impiegato con successo in difesa, come accadde due anni fa quando, insieme a Bastoni e Acerbi, formò una solida linea che portò l’Inter in finale di Champions League.