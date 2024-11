Il grande equilibrio che regna in vetta alla classifica di Serie A, con ben 6 squadre nello spazio di 6 punti, ha fatto aumentare l'entusiasmo dei tifosi: la media spettatori del campionato è sensibilmente aumentata, e tutte le società stanno facendo registrare numeri in aumenti. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il campionato più equilibrato di sempre "scalda" anche gli stadi italiani e il dato degli spettatori dopo dodici giornate è superiore a quello fatto registrare al termine della scorsa stagione".

Al primo posto della classifica di affluenza allo stadio c'è l'Inter. La conquista del ventesimo scudetto non ha saziato il popolo nerazzurro: "L'Inter nell'ultimo turno ha fallito il sorpasso pareggiando in casa contro il Napoli capolista complice il rigore di Calhanoglu che si è stampato sul palo, ma il popolo nerazzurro è primo in classifica con una media di 72.245 presenze a incontro. Nonostante la festa per la seconda stella consumata a maggio, gli interisti ora hanno nel mirino lo scudetto numero ventuno".