L'impegno è stato onorato con grandissimo impegno. Perché la testa è ciò che conta di più, al di là dei mezzi tecnici. L'Inter ieri ha garantito una partita seria contro l'Udinese, come sottolinea anche TuttoSport oggi. Si legge infatti sul quotidiano: "Inzaghi ha pescato a fondo nella rosa facendo nove cambi rispetto all’Inter che a Roma aveva banchettato sulla Lazio. Come accaduto tante altre volte nei suoi anni ad Appiano, un simile stravolgimento non ha portato a effetti collaterali sulla bontà del gioco espresso.

Questo è indubbiamente merito di un allenatore la cui bravura non si accompagna certo alla fama di cui godono alcuni “guru” venerati per l’Europa. Fatto sta che come promesso a inizio stagione, l’Inter sta portando avanti tutte le competizioni: è in piena lotta in campionato, ha un piede negli ottavi di Champions e ha raggiunto i quarti di Coppa Italia. Ora il prossimo step si chiama Supercoppa, altro trofeo mai stato snobbato da Inzaghi, come dimostra l’albo d’oro della competizione, vinta sempre dai nerazzurri nelle tre edizioni con il tecnico di Piacenza in panchina. A Riad però si alzerà l’asticella, considerato che hanno staccato il pass per l’Arabia Atalanta, Juve e Milan".